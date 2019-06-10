Хачанов впервые в карьере стал девятой ракеткой мира

Российский теннисист Карен Хачанов добился исторического для себя достижения – впервые в своей профессиональной карьере вошел в десятку сильнейших теннисистов мира. По итогам своих выступлений на Открытом чемпионате Франции он поднялся на девятое место.

Россиянин на завершившемся в воскресенье Roland Garros показал свой лучший результат на турнирах "Большого шлема", добравшись до четвертьфинала. Это позволило ему отыграть две позиции в мировом рейтинге. В его активе 2980 очков.

Улучшил свои позиции в рейтинге ATP и вторая ракетка России Даниил Медведев, который переместился с 14 на 13 позицию. Он набрал 2625 баллов На это не повлиял даже его ранний вылет с Открытого чемпионата Франции – он покинул розыгрыш в первом раунде.

Лидером же по-прежнему является серб Новак Джокович, по итогам Roland Garros имеющий 12715 очков. Следом за ним расположился победитель турнира испанец Рафаэль Надаль (7945), и швейцарец Роджер Федерер (6670).