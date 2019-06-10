Владимир Путин поручил подготовить проект развития Минусинской долины

Развитием южных районов Красноярского края займется федеральное правительство. Соответствующее поручение дал Владимир Путин. В частности, речь шла о Минусинской долине. Президент заявил, что на юге региона необходимо сформировать новый мощный АПК, сообщает ГТРК "Красноярск".

"Для этого в Минусинске есть необходимые природные условия. Около 300 дней в году здесь светит солнце, что позволит добиться отличных результатов в сельскохозяйственной сфере", — отметил президент.

Как считают российские и зарубежные эксперты, под агропроекты в регионе можно привлечь до трех триллионов рублей инвестиций. При условии государственных вложений в инфраструктуру, строительство жилья и социальную сферу. Глава государства при этом уточнил, что территория Восточной и Центральной Сибири не будет сырьевой базой. Она должна стать именно промышленным центром, и в перспективе связать регион с европейской частью России и Дальним Востоком, а также рынками Азиатско-Тихоокеанского региона, КНР и Европы.

Проект развития Минусинской долины будет разработан уже к осени.