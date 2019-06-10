На президентских выборах в Казахстане Токаев набирает более 70% голосов

В ЦИК Казахстана обнародовали предварительные итоги выборов. Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев одерживает победу на состоявшихся накануне выборах главы государства с 70,76% голосов избирателей, передает "Интерфакс".

Как сообщил в понедельник заместитель председателя Центральной избирательной комиссии страны Константин Петров, Токаев Касым-Жомарт Кемелович набрал 6 миллионов 504 тысячи голосов.

На пост главы государства Токаев был выдвинут казахстанской партией власти "Нур Отан", лидером которой является первый президент Казахстана, лидер нации Нурсултан Назарбаев. Согласно предварительным данным, явка избирателей на выборах составила 77,4%.

Второе место на выборах у журналиста-оппозиционера Амиржана Косанова от национал-патриотического движения "Улт Тагдыры" ("Судьба нации"). Он набрал 16,02%.