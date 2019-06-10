Тема:

Смена власти в Казахстане 51 минута назад

Новости В мире

Все видео этой рубрики
10 июня 201909:40

На президентских выборах в Казахстане Токаев набирает более 70% голосов

На президентских выборах в Казахстане Токаев набирает более 70% голосов

В ЦИК Казахстана обнародовали предварительные итоги выборов. Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев одерживает победу на состоявшихся накануне выборах главы государства с 70,76% голосов избирателей, передает "Интерфакс".

Как сообщил в понедельник заместитель председателя Центральной избирательной комиссии страны Константин Петров, Токаев Касым-Жомарт Кемелович набрал 6 миллионов 504 тысячи голосов.

На пост главы государства Токаев был выдвинут казахстанской партией власти "Нур Отан", лидером которой является первый президент Казахстана, лидер нации Нурсултан Назарбаев. Согласно предварительным данным, явка избирателей на выборах составила 77,4%.

Второе место на выборах у журналиста-оппозиционера Амиржана Косанова от национал-патриотического движения "Улт Тагдыры" ("Судьба нации"). Он набрал 16,02%.

Ранее по теме

Сейчас

09:50

В Крыму задержаны участники террористической организации

04:43

МИД Украины обеспокоен сложившейся в Молдавии ситуацией

04:28

Жители Гаити требуют отставки президента

04:10

У Бари Алибасова возникли осложнения

02:06

Пожар в жилом доме в Лондоне потушен

23:53

НАТО обеспокоено политическим кризисом в Республике Молдова

21:19

Экзитпол: на выборах президента Казахстана побеждает Токаев

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

На президентских выборах в Казахстане Токаев набирает более 70% голосов

На президентских выборах в Казахстане Токаев набирает более 70% голосов

55 минут назад
В Крыму задержаны участники террористической организации

В Крыму задержаны участники террористической организации

40 минут назад
"Коммерсантъ": в Сеть попали персональные данные 900 тысяч россиян

"Коммерсантъ": в Сеть попали персональные данные 900 тысяч россиян

3 часа назад
В России пишут самый массовый ЕГЭ по выбору — обществознание

В России пишут самый массовый ЕГЭ по выбору — обществознание

1 час назад
Сотрудницу "Алросы" и ее подельников обвиняют в крупном хищении алмазов

Сотрудницу "Алросы" и ее подельников обвиняют в крупном хищении алмазов

9 минут назад
Сирия возвращается к жизни: беженцы нашли приют в Хомсе

Сирия возвращается к жизни: беженцы нашли приют в Хомсе

1 час назад
Киселёв рассказал о привилегированном положении Голунова

Киселёв рассказал о привилегированном положении Голунова

14 часов назад
Пять угроз экономике России по мнению экспертов Всемирного банка

Пять угроз экономике России по мнению экспертов Всемирного банка

5 часов назад
Киану Ривз рассказал об игре Cyberpunk 2077, где он появится собственной персоной

Киану Ривз рассказал об игре Cyberpunk 2077, где он появится собственной персоной

9 часов назад
Триатлонист скончался во время соревнований

Триатлонист скончался во время соревнований

2 часа назад
СМИ сообщили об "удручающем состоянии" флота американских бомбардировщиков

СМИ сообщили об "удручающем состоянии" флота американских бомбардировщиков

7 часов назад
"Прямая линия" с президентом: советы тем, у кого есть вопросы

"Прямая линия" с президентом: советы тем, у кого есть вопросы

14 часов назад
Россиян ожидает короткая рабочая неделя

Россиян ожидает короткая рабочая неделя

7 часов назад
Финские пограничники приняли российскую яхту за трехглавое чудовище

Финские пограничники приняли российскую яхту за трехглавое чудовище

5 часов назад
Нужна помощь: Диану Толстеневу спасет операция на позвоночнике

Нужна помощь: Диану Толстеневу спасет операция на позвоночнике

2 часа назад
Microsoft рассказала об Xbox, которая выйдет в 2020-м

Microsoft рассказала об Xbox, которая выйдет в 2020-м

10 минут назад
"Вечный" канцероген обнаружен в продуктах питания

"Вечный" канцероген обнаружен в продуктах питания

15 минут назад
Раскрыт секрет смертельно опасных "невидимых" зубов рыбы-дракона

Раскрыт секрет смертельно опасных "невидимых" зубов рыбы-дракона

22 минуты назад
Вести.net: Китай готовит санкции в отношении американских IT-гигантов

Вести.net: Китай готовит санкции в отношении американских IT-гигантов

38 минут назад
Не ядром единым: учёные рассказали о необычном источнике, который подпитывает магнитное поле Земли

Не ядром единым: учёные рассказали о необычном источнике, который подпитывает магнитное поле Земли

1 час назад
Хачанов впервые в карьере стал девятой ракеткой мира

Хачанов впервые в карьере стал девятой ракеткой мира

1 час назад
"Кинотавр": новая "Гроза", каннский призер "Дылда" и хоррор от Гай Германики

"Кинотавр": новая "Гроза", каннский призер "Дылда" и хоррор от Гай Германики

2 часа назад
Бокс. Экс-чемпион мира Джуда попал в госпиталь после нокаута

Бокс. Экс-чемпион мира Джуда попал в госпиталь после нокаута

2 часа назад
Минобороны РФ будет закупать Су-35 параллельно с Су-57

Минобороны РФ будет закупать Су-35 параллельно с Су-57

3 часа назад
Японский эсминец "Судзунами" прибыл во Владивосток для участия в учениях

Японский эсминец "Судзунами" прибыл во Владивосток для участия в учениях

3 часа назад
10 июня суд в Киеве продолжит слушания по делу Вышинского

10 июня суд в Киеве продолжит слушания по делу Вышинского

3 часа назад
Орешкин: план Абэ по сотрудничеству с Россией уже дал результаты

Орешкин: план Абэ по сотрудничеству с Россией уже дал результаты

4 часа назад
В столице Молдавии начались волнения

В столице Молдавии начались волнения

4 часа назад
Рассмотрение дела компании-отловщика косаток перенесено на 19 июня

Рассмотрение дела компании-отловщика косаток перенесено на 19 июня

4 часа назад
Жители Гаити требуют отставки президента

Жители Гаити требуют отставки президента

6 часов назад
Сын Бари Алибасова рассказал об осложнениях со здоровьем, возникших у отца

Сын Бари Алибасова рассказал об осложнениях со здоровьем, возникших у отца

6 часов назад
Голикова: соцфонды России теряют около 2,3 трлн рублей ежегодно из-за теневого бизнеса

Голикова: соцфонды России теряют около 2,3 трлн рублей ежегодно из-за теневого бизнеса

6 часов назад
В России снизилось число бедных

В России снизилось число бедных

8 часов назад
В ОАЭ почти 200 человек отравились водопроводной водой

В ОАЭ почти 200 человек отравились водопроводной водой

10 часов назад
Сборная Португалии выиграла у голландцев первый в истории финал Лиги наций

Сборная Португалии выиграла у голландцев первый в истории финал Лиги наций

10 часов назад
Эксперты: в моче Голунова следов наркотиков не обнаружено

Эксперты: в моче Голунова следов наркотиков не обнаружено

11 часов назад
Формула-1. Феттель подарил Хэмилтону победу в Монреале

Формула-1. Феттель подарил Хэмилтону победу в Монреале

11 часов назад
Мистика: блаженный Тимофей защищает от украинских снарядов

Мистика: блаженный Тимофей защищает от украинских снарядов

12 часов назад
В Германии парусник XVIII века не выдержал столкновения с контейнеровозом

В Германии парусник XVIII века не выдержал столкновения с контейнеровозом

13 часов назад
Автоскандал: изучаются решения о многомиллионных компенсациях

Автоскандал: изучаются решения о многомиллионных компенсациях

13 часов назад
Шутка для Зеленского и зевота от Порошенко

Шутка для Зеленского и зевота от Порошенко

13 часов назад
Расследование Эдуарда Петрова. Остров Евсюкова

Расследование Эдуарда Петрова. Остров Евсюкова

22 часа назад
4 064
Ученые опровергли одно из самых больших заблуждений о беременности

Ученые опровергли одно из самых больших заблуждений о беременности

23 часа назад
Жениться на американке и спасти любовь: две премьеры на "России" 12 июня

Жениться на американке и спасти любовь: две премьеры на "России" 12 июня

06.06.2019 13:47
"Короли контрабасов" выступят в "Зарядье"

"Короли контрабасов" выступят в "Зарядье"

05.06.2019 10:10