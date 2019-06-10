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10 июня 201909:24

В России пишут самый массовый ЕГЭ по выбору — обществознание

В понедельник, 10 июня, выпускники российских школ пишут самый массовый ЕГЭ по выбору — экзамен по обществознанию. Заявления на участие в нем подали более 349 тысяч человек — это почти 50 процентов участников основного периода ЕГЭ 2019 года.

Среди участвующих в экзамене 343 тысячи человек — это выпускники текущего года. Всего для проведения ЕГЭ задействованы 4057 пунктов проведения экзаменов, расположенные во всех регионах России и за рубежом.

ЕГЭ по обществознанию состоит из двух частей. Всего в экзамене 29 вопросов, 20 из которых требуют краткого ответа, а 9 — развернутого. Установлен минимальный уровень баллов по обществознанию — 42. Участники экзамена смогут узнать оценку своих знаний не позднее 25 июня.

Ранее стало известно о первых итогах ЕГЭ

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