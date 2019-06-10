В Крыму задержаны участники террористической организации

Сотрудники ФСБ в нескольких районах Республики Крым проводят обыски в квартирах предполагаемых лидеров экстремистской организации "Хизб ут-Тахрир" (запрещена в России).

Следственные действия проводятся как минимум в трех районах Республики Крым. В результате выявлена сеть подполья, участники которого распространяли экстремистские идеи среди местного населения, нарушая российское законодательство.

Возбуждены уголовные дела в отношении жителей Белогорска, Алушты, Симферопольского района, сообщают "Вести Крым", ссылаясь на пресс-службу УФСБ по Республике Крым и городу Севастополь. Следственные действия проводятся совместно с сотрудниками полиции и Росгвардии.

"Хизб ут-Тахрир" — организация, занимающаяся исламистской пропагандой. Ее отличает нетерпимость к другим религиям, а также активная вербовка сторонников. Организация занимается целенаправленной работой по внесению раскола в общество.