Экс-игрок "Арсенала" может пополнить ЦСКА

Бывший нападающий лондонского "Арсенала" Яя Саного может перейти в московский ЦСКА. На данный момент он является футболистом французской "Тулузы", руководство которой пока не предложило игроку и его представителям новое соглашение.

Его действующее соглашение рассчитано до лета 2020 года. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Foot Mercato, приоритетным для игрока является вариант переговоров с боссами "Тулузы" о новом договоре. Однако Саного имеет и иные варианты продолжения карьеры – интерес к нему есть со стороны английских и российских клубов, в числе которых и ЦСКА.

Напомним, что в минувшем сезоне Саного выступает за "Тулузу" с 2017 года. В минувшем сезоне он отыграл за клуб 23 матча, став автором трех голов. Ранее в своей карьере он выступал за такие команды, как голландский "Аякс", лондонские "Арсенал", "Кристал Пэлас" и "Чарльтон" и французский "Осер".