Касаткина потеряла восемь позиций рейтинга WTA

Женская теннисная ассоциация опубликовала обновленный рейтинг по итогам минувшего Открытого чемпионата Франции. Российская теннисистка Дарья Касаткина остается первой ракеткой России, но она лишилась восьми позиций в мировом рейтинге.

Теперь согласно новому рейтингу она занимает 29 строчку. Анастасия Павлюченкова потеряла две позиции и располагается на 46 месте. Обращает на себя внимание падение Марии Шараповой, которая лишилась в рейтинге сразу 37 строчек и теперь обосновалась на 86 позиции.

Заметно улучшила свои позиции в рейтинге победительница Roland Garros австралийка Эшли Барти, которая скакнула на шесть позиций и теперь имеет статус второй ракетка мира. Чешка Каролина Плишкова третья, лидерство удерживает японка Наоми Осака.