Сотрудницу "Алросы" и ее подельников обвиняют в крупном хищении алмазов

Сотрудниками ФСБ и Следственного комитета России пресечена деятельность преступной группировки, которая осуществила хищения алмазного сырья у компании "АЛРОСА" на десятки миллионов рублей.

Трое участников группы были задержаны 6 июня с поличным при попытке хищения очередной партии алмазов, стоимость которых составляет более двадцати двух миллионов рублей. Среди арестованных сотрудница акционерной компании "АЛРОСА" Елена Канунникова, посредник в преступной цепочке, гражданин России и Грузии Владимир Табидзе, а также отвечавший за сбыт драгоценностей гражданин России Владимир Гординский. Об этом сообщает официальный представитель Следственного комитета Российской Федерации Светлана Петренко.

В ходе следственных действий по адресам проживания участников преступной группировки изъяты около пятисот необработанных природных алмазов, общая масса которых составляет более двух тысяч каратов. Обнаружены одиннадцать бриллиантов, сумма которых оценивается в три миллиона долларов. Также найдена иностранная валюта (более двух с половиной миллионов евро) и драгоценности известных мировых брендов, в том числе более 30 часов, инкрустированные бриллиантами.