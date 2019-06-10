Больной экс-футболист "Зенита" Риксен встретится с фанатами в последний раз

Бывший футболист санкт-петербургского "Зенита" Фернандо Риксен, который болен неизлечимой и смертельной болезнью – боковой амиотрофический склероз, сообщил о том, что организует последнюю в его жизни встречу с болельщиками.

Голландец выложил видео-послание, где говорится о том, что мероприятие состоится 28 июня и будет благотворительным. "Привет! 28 июня у меня будет особенный вечер. Мое существование становится для меня все более трудным, и эта встреча станет последней. Приходите и сделайте его запоминающимся. Надеюсь, скоро увидимся. Фернандо".

Напомним, что диагноз был поставлен Риксену в 2013 году после того, как он объявил о завершении своей профессиональной карьеры футболиста. С тех пор болезнь привела к параличу и атрофии его мышц, а также лишила его речи – он общается при помощи речевого компьютера, управляемого глазами.

За "Зенит" он выступал с 2006 по 2009 год. За время выступлений в Санкт-Петербурге он стал чемпионом России, обладателем Суперкубка страны, а также Кубка и Суперкубка УЕФА.