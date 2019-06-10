10 июня 201911:55
Рыбаки выловили у берегов Сахалина тело бывшего мэра Шахтерска
В бухте Тихой на восточном побережье Сахалина рыбаки обнаружили тело экс-главы администрации Шахтерска Владимира Хапалова, передает ТАСС.
Как сообщил представитель управления СК РФ по Сахалинской области, тело Хапалова обнаружено в субботу местными рыбаками. Погибший был в спасательном жилете недалеко от своей лодки. Следы насилия на теле отсутствуют, возможно у него случился сердечный приступ.
Владимира Хапалова отстранили от должности главы администрации Шахтерска в 2010 году, когда в отношении него было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий.
В 2011 году он получил четыре года условно за то, что нанес телесные повреждения женщине-сторожу, охранявшей здание администрации.
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