Должник расстрелял кредитора и его невесту у автовокзала в Уфе

Взявший деньги в долг житель Уфы посреди проезжей части расстрелял своего кредитора и его невесту. Девушке посчастливилось выжить, а вот 25-летний кредитор скончался на месте. Очевидец снял на видео первые минуты после стрельбы.

Трагедия разыгралась вечером 9 июня на глазах у прохожих возле Южного автовокзала. По предварительным данным, 56-летний местный житель одолжил крупную сумму у знакомого, но вовремя вернуть ее не смог, а потому решил избавиться от самого кредитора.

Проследив за его перемещениями, молодой человек устроили "засаду" на автобусной остановке: как только подъехала "Лада-Приора", он открыл огонь из охотничьего ружья. Владелец машины получил пулю в голову и скончался на месте, его девушка была ранена в живот, первую помощь ей оказали прохожие. В настоящее время врачи оценивают ее состояние как стабильно тяжелое.

Стрелка задержали на месте, в ближайшее время ему изберут меру пресечения.