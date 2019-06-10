Зидан конфликтует с боссами "Реала" из-за футболистов

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан и президент "Королевского клуба" Флорентино Перес не могут определиться с будущим некоторых футболистов клуба. Разногласия возникли из-за Винисиуса Жуниора и Браима Диаса.

Наставник "сливочных" настаивает на том, чтобы отдать первого в аренду, а второго продолжать развивать в системе клуба. Однако, как сообщает еженедельник "Футбол", у босса "Реала" иное мнение – он считает, что Винисиус должен остаться в команде в том числе и из-за хорошей маркетинговой составляющей – предполагается, что именно он может стать лицом видеоигры FIFA 20, а вот Диасу надо дать игровое время в другом клубе.

Отметим, что Диас в минувшем сезоне сыграл в девяти встречах чемпионата Испании, забив один гол. В то же время Винисиус провел в белоснежной футболке "Реала" 18 матчей, забив два гола.