Тема:

Задержание Ивана Голунова 55 минут назад

Новости Общество

Все видео этой рубрики
10 июня 201911:06

На руках Голунова эксперты не нашли следов наркотиков

На руках Голунова эксперты не нашли следов наркотиков

Тест на наркотики корреспондента издания "Медуза" Ивана Голунова показал отрицательный результат. Исследование продолжается.

На контрольных смывах с ладоней рук и ногтевых пластинах Голунова эксперты не обнаружили наркотические средства и психотропные вещества. Об этом в телеграм-канале сообщил глава Международной правозащитной организации "Агора" Павел Чиков.

Данную информацию также подтвердил РИА Новости главный внештатный нарколог Минздрава Российской Федерации Евгений Брюн. Он отметил, что исследование продолжается, но на сегодня тест на наркотики не выявил их у Голунова.

Ранее эксперты сообщили о том, что в моче журналиста издания "Медуза" также не выявлено следов наркотиков.


О задержании Ивана Голунова стало известно 7 июня. Сотрудники полиции нашли у журналиста при досмотре пять пакетиков с мефедроном. По заявлению полиции, у Голунова в доме также обнаружили еще три пакетика с порошкообразным веществом и весы. Корреспондента проверяют на причастность к деятельности группы лиц, которая занимается сбытом наркотиков в московском регионе.

Сам Иван Голунов уверяет, что наркотики ему подбросили. Также журналист заявил о задержании с превышением служебных полномочий. По словам корреспондента, один полицейский ударил его в голову кулаком, а второй наступил на грудь. В МВД, в свою очередь, опровергают эту информацию.

В больнице, куда доставили журналиста, не выявили у Голунова серьезных травм, при этом у него обнаружили ссадину на спине и гематому в области глаза. Но как заверил главврач медицинского учреждения, нет оснований для пребывания задержанного в госпитале.

В настоящее время Иван Голунов находится под домашним арестом. Следствие настаивало на его заключении под стражу.

Ранее по теме

Сейчас

11:22

Фура протаранила колонну МЧС на тульской трассе

10:20

Сотрудницу "Алросы" обвиняют в крупном хищении алмазов

09:50

В Крыму задержаны участники террористической организации

04:43

МИД Украины обеспокоен сложившейся в Молдавии ситуацией

04:28

Жители Гаити требуют отставки президента

04:10

У Бари Алибасова возникли осложнения

02:06

Пожар в жилом доме в Лондоне потушен

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

На президентских выборах в Казахстане Токаев набирает более 70% голосов

На президентских выборах в Казахстане Токаев набирает более 70% голосов

2 часа назад
Сотрудницу "Алросы" и ее подельников обвиняют в крупном хищении алмазов

Сотрудницу "Алросы" и ее подельников обвиняют в крупном хищении алмазов

1 час назад
Фура протаранила колонну МЧС на тульской трассе

Фура протаранила колонну МЧС на тульской трассе

40 минут назад
На руках Голунова эксперты не нашли следов наркотиков

На руках Голунова эксперты не нашли следов наркотиков

56 минут назад
Арестован восьмой участник драки, в которой погиб спецназовец

Арестован восьмой участник драки, в которой погиб спецназовец

18 минут назад
Должник расстрелял кредитора и его невесту у автовокзала в Уфе

Должник расстрелял кредитора и его невесту у автовокзала в Уфе

1 час назад
В Якутии найдена голова волка, пролежавшая в мерзлоте 40 тысяч лет

В Якутии найдена голова волка, пролежавшая в мерзлоте 40 тысяч лет

1 час назад
В Туве сборщик рогов откусил язык напавшему на него медведю

В Туве сборщик рогов откусил язык напавшему на него медведю

19 минут назад
Киану Ривз рассказал об игре Cyberpunk 2077, где он появится собственной персоной

Киану Ривз рассказал об игре Cyberpunk 2077, где он появится собственной персоной

10 часов назад
Раскрыт секрет смертельно опасных "невидимых" зубов рыбы-дракона

Раскрыт секрет смертельно опасных "невидимых" зубов рыбы-дракона

1 час назад
"Прямая линия" с президентом: советы тем, у кого есть вопросы

"Прямая линия" с президентом: советы тем, у кого есть вопросы

15 часов назад
"Коммерсантъ": в Сеть попали персональные данные 900 тысяч россиян

"Коммерсантъ": в Сеть попали персональные данные 900 тысяч россиян

4 часа назад
Финские пограничники приняли российскую яхту за трехглавое чудовище

Финские пограничники приняли российскую яхту за трехглавое чудовище

6 часов назад
Нужна помощь: Диану Толстеневу спасет операция на позвоночнике

Нужна помощь: Диану Толстеневу спасет операция на позвоночнике

3 часа назад
Рыбаки выловили у берегов Сахалина тело бывшего мэра Шахтерска

Рыбаки выловили у берегов Сахалина тело бывшего мэра Шахтерска

7 минут назад
Рынок новых автомобилей в России обрушился до "оранжевого" уровня

Рынок новых автомобилей в России обрушился до "оранжевого" уровня

1 час назад
Зидан конфликтует с боссами "Реала" из-за футболистов

Зидан конфликтует с боссами "Реала" из-за футболистов

1 час назад
Момент столкновения туристических автобусов в Сочи попал на видео

Момент столкновения туристических автобусов в Сочи попал на видео

1 час назад
10 вырезанных сцен из мультфильмов, о которых вы не подозреваете

10 вырезанных сцен из мультфильмов, о которых вы не подозреваете

1 час назад
Microsoft рассказала об Xbox, которая выйдет в 2020-м

Microsoft рассказала об Xbox, которая выйдет в 2020-м

1 час назад
"Вечный" канцероген обнаружен в продуктах питания

"Вечный" канцероген обнаружен в продуктах питания

1 час назад
Строить стало тяжелее: в России растет себестоимость жилья

Строить стало тяжелее: в России растет себестоимость жилья

2 часа назад
Вести.net: Китай готовит санкции в отношении американских IT-гигантов

Вести.net: Китай готовит санкции в отношении американских IT-гигантов

2 часа назад
В Крыму задержаны участники террористической организации

В Крыму задержаны участники террористической организации

2 часа назад
В России пишут самый массовый ЕГЭ по выбору — обществознание

В России пишут самый массовый ЕГЭ по выбору — обществознание

2 часа назад
Не ядром единым: учёные рассказали о необычном источнике, который подпитывает магнитное поле Земли

Не ядром единым: учёные рассказали о необычном источнике, который подпитывает магнитное поле Земли

2 часа назад
Хачанов впервые в карьере стал девятой ракеткой мира

Хачанов впервые в карьере стал девятой ракеткой мира

3 часа назад
Сирия возвращается к жизни: беженцы нашли приют в Хомсе

Сирия возвращается к жизни: беженцы нашли приют в Хомсе

3 часа назад
Триатлонист скончался во время соревнований

Триатлонист скончался во время соревнований

3 часа назад
"Кинотавр": новая "Гроза", каннский призер "Дылда" и хоррор от Гай Германики

"Кинотавр": новая "Гроза", каннский призер "Дылда" и хоррор от Гай Германики

4 часа назад
Бокс. Экс-чемпион мира Джуда попал в госпиталь после нокаута

Бокс. Экс-чемпион мира Джуда попал в госпиталь после нокаута

4 часа назад
Минобороны РФ будет закупать Су-35 параллельно с Су-57

Минобороны РФ будет закупать Су-35 параллельно с Су-57

4 часа назад
Японский эсминец "Судзунами" прибыл во Владивосток для участия в учениях

Японский эсминец "Судзунами" прибыл во Владивосток для участия в учениях

4 часа назад
10 июня суд в Киеве продолжит слушания по делу Вышинского

10 июня суд в Киеве продолжит слушания по делу Вышинского

4 часа назад
Орешкин: план Абэ по сотрудничеству с Россией уже дал результаты

Орешкин: план Абэ по сотрудничеству с Россией уже дал результаты

5 часов назад
Пять угроз экономике России по мнению экспертов Всемирного банка

Пять угроз экономике России по мнению экспертов Всемирного банка

6 часов назад
Сын Бари Алибасова рассказал об осложнениях со здоровьем, возникших у отца

Сын Бари Алибасова рассказал об осложнениях со здоровьем, возникших у отца

7 часов назад
Голикова: соцфонды России теряют около 2,3 трлн рублей ежегодно из-за теневого бизнеса

Голикова: соцфонды России теряют около 2,3 трлн рублей ежегодно из-за теневого бизнеса

8 часов назад
Россиян ожидает короткая рабочая неделя

Россиян ожидает короткая рабочая неделя

8 часов назад
СМИ сообщили об "удручающем состоянии" флота американских бомбардировщиков

СМИ сообщили об "удручающем состоянии" флота американских бомбардировщиков

8 часов назад
В России снизилось число бедных

В России снизилось число бедных

9 часов назад
Сборная Португалии выиграла у голландцев первый в истории финал Лиги наций

Сборная Португалии выиграла у голландцев первый в истории финал Лиги наций

12 часов назад
Автоскандал: изучаются решения о многомиллионных компенсациях

Автоскандал: изучаются решения о многомиллионных компенсациях

14 часов назад
Шутка для Зеленского и зевота от Порошенко

Шутка для Зеленского и зевота от Порошенко

14 часов назад
Расследование Эдуарда Петрова. Остров Евсюкова

Расследование Эдуарда Петрова. Остров Евсюкова

09.06.2019 11:51
4 128
Ученые опровергли одно из самых больших заблуждений о беременности

Ученые опровергли одно из самых больших заблуждений о беременности

09.06.2019 11:20
Жениться на американке и спасти любовь: две премьеры на "России" 12 июня

Жениться на американке и спасти любовь: две премьеры на "России" 12 июня

06.06.2019 13:47
"Короли контрабасов" выступят в "Зарядье"

"Короли контрабасов" выступят в "Зарядье"

05.06.2019 10:10