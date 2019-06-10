На руках Голунова эксперты не нашли следов наркотиков

Тест на наркотики корреспондента издания "Медуза" Ивана Голунова показал отрицательный результат. Исследование продолжается.

На контрольных смывах с ладоней рук и ногтевых пластинах Голунова эксперты не обнаружили наркотические средства и психотропные вещества. Об этом в телеграм-канале сообщил глава Международной правозащитной организации "Агора" Павел Чиков.

Данную информацию также подтвердил РИА Новости главный внештатный нарколог Минздрава Российской Федерации Евгений Брюн. Он отметил, что исследование продолжается, но на сегодня тест на наркотики не выявил их у Голунова.

Ранее эксперты сообщили о том, что в моче журналиста издания "Медуза" также не выявлено следов наркотиков.



О задержании Ивана Голунова стало известно 7 июня. Сотрудники полиции нашли у журналиста при досмотре пять пакетиков с мефедроном. По заявлению полиции, у Голунова в доме также обнаружили еще три пакетика с порошкообразным веществом и весы. Корреспондента проверяют на причастность к деятельности группы лиц, которая занимается сбытом наркотиков в московском регионе.

Сам Иван Голунов уверяет, что наркотики ему подбросили. Также журналист заявил о задержании с превышением служебных полномочий. По словам корреспондента, один полицейский ударил его в голову кулаком, а второй наступил на грудь. В МВД, в свою очередь, опровергают эту информацию.

В больнице, куда доставили журналиста, не выявили у Голунова серьезных травм, при этом у него обнаружили ссадину на спине и гематому в области глаза. Но как заверил главврач медицинского учреждения, нет оснований для пребывания задержанного в госпитале.

В настоящее время Иван Голунов находится под домашним арестом. Следствие настаивало на его заключении под стражу.