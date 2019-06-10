Российские ватерполистки выиграли бронзу Суперфинала Мировой лиги

Женская сборная России по водному поло стала обладательницей бронзовых медалей Суперфинала Мировой лиги, который проходил в венгерском Будапеште. В матче за третье место россиянки одержали победу над командой Нидерландов.

Встреча завершилась со счетом 10:7 в пользу российских ватерполисток. В борьбе за первую строчку встречались команды США И Италии. Победу с минимальным счетом праздновали спортсменки из Соединенных Штатов – 10:9.

Напомним, что лучшим результатом России в Мировой лиге становилась победа в 2008 году. Также россиянки дважды становились вторыми, и трижды – третьими.