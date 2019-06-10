10 июня 201911:55
Жительница Барнаула купила колбасу с микрочастицами ртути
В Алтайском крае возбуждено уголовное дело по факту обнаружения в продаже опасной для здоровья колбасы, передает "Интерфакс".
Как сообщает пресс-служба СКР в понедельник, в начале июня 2019 года в магазине одной из торговых сетей Алтайского края жительница Барнаула приобрела колбасу, на поверхности которой были обнаружены микрочастицы металлической ртути.
По данным пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю, продукция изъята из магазинов. Уголовное дело возбуждено по статье "Сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей" УК РФ.
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