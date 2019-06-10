Пьяный водитель "Нивы" едва не загнал легковушку под локомотив. Видео

В минувшую субботу в Ноябрьске водитель "Нивы" на полном ходу врезался в стоящий на переезде легковой автомобиль и едва не загнал его под двигающийся локомотив.

По информации телеканала "Ноябрьск 24", в результате инцидента были травмированы водитель и пассажиры легковушки, включая двух несовершеннолетних детей. Пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь и были госпитализированы.

В свою очередь, водитель "Нивы" не смог внятно объяснить причину аварии и отказался от медицинского освидетельствования. По словам очевидцев, мужчина явно был пьян.