Арестован восьмой участник драки, в которой погиб спецназовец

Красногорский суд Москвы арестовал на два месяца восьмого участника драки, в которой погиб спецназовец ГРУ Никита Белянкин.

Суд удовлетворил ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Гамлета Айрапетяна. Он подозревается в участии в драке, которая повлекла за собой смерть 24-летнего бывшего спецназовца Никиты Белянкина.

Арестованный пробудет под стражей 2 месяца. Ему инкриминируется совершение преступления по части 2 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации. На прошлой неделе были арестованы остальные семь участников драки.

В ночь на 2 июня Никита Белянкин в микрорайоне Путилково в Красногорском районе заступился в драке за мужчину, которого избивали несколько человек возле кафе. В результате парню нанесли удар ножом в сердце, от которого он скончался на месте.