Движение поездов по Крымскому мосту начнется в декабре

Гендиректор ФГУП "Крымская железная дорога" (КЖД) Василий Назарян заявил, что движение по железнодорожной части Крымского моста откроется ориентировочно 9-10 декабря, передает ТАСС. Продажа билетов на поезда в Крым намечена на октябрь, за 45 суток до открытия движения.

Ранее сообщалось, что открытие КЖД состоится в декабре 2019 года. Глава Крыма Сергей Аксенов сказал в субботу, что темпы работ на железнодорожной части Крымского моста дают возможность думать, что поезда на полуостров пойдут значительно раньше.

Билеты на пассажирские поезда будут продаваться в билетных кассах "Крымской железной дороги", рассматривается возможность приобретения билетов через Интернет. О цене билетов пока не сообщается.

Первые два поезда отправятся по маршруту Севастополь — Санкт-Петербург и Симферополь — Москва. В апреле-мае 2020 года планируется запуск 11 поездов.

Пассажирское сообщение свяжет Симферополь, Севастополь, Евпаторию, Феодосию с Краснодаром, Мурманском, Екатеринбургом и рядом других городов России. Среднее время нахождения в пути поезда Москва — Симферополь составит 35 часов.

Крымский мост — самый длинный в России и Европе (19 км) связал полуостров с другими регионами России. Автомобильное движение открылось в мае 2018 года.