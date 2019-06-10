Стал чемпионом и умер: в Англии тренер скончался от сердечного приступа

Главный тренер английского футбольного клуба "Лейтон Ориент" и бывший футболист лондонского "Тоттенхэма" Джастин Эдинбург скончался в возрасте 49 лет в результате сердечного приступа.

Изначально Эдинбург пережил в прошлый понедельник остановку сердца, был доставлен в больницу, но в субботу скончался, сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный сайт клуба. "Мы абсолютно разбиты этой трагедией, — заявил владелец "Лейтона" Найджел Трэвис. – Все наши мысли сейчас связаны только с родственниками Джастина. Он победитель, замечательный и вдохновляющий человек, наследие которого останется с нами всегда".

Напомним, что накануне Эдинбург привел "Лейтон" к чемпионству в пятом дивизионе чемпионата Англии. Команда набрала 89 очков, на три балла опередив ближайшего конкурента, и вырвала единственную путевку в четвертый эшелон английского футбола.

До "Ориент" он работал в таких клубах, "Нортхэмптон Таун", "Гиллингэм", "Ньюпорт Каунти" и нескольких других. В бытность игроком он защищал цвета "Тоттенхэма", в составе которого завоевывал Кубок Англии и Кубок лиги.