В Туве сборщик рогов откусил язык напавшему на него медведю

Никогда не видевший медведя житель Тувы во время нападения хищника откусил ему язык и тем самым спас себе жизнь. Сейчас 29-летний Николай Игрит проходит лечение в больнице, а после выписки ему придется заплатить штраф, сообщает ТВК.

Встреча с косолапым произошла еще 1 июня в заказнике "Хутинский" в Пий-Хемском районе республики, куда трое товарищей отправились собирать рога марала.

"Увидев медведя, я сначала застыл от ужаса, оружия у меня никакого не было, даже ножа. Я стал кричать, думал, не станет нападать, однако медведь галопом помчался на меня. Я успел ударить его кулаком по морде, но он набросился и сбил меня с ног", — рассказал оказавшийся на больничной койке Николай.

В какой-то момент истекавшему кровью мужчине удалось изловчиться и схватить хищника за язык — зверь от боли рванулся в сторону, а его противник стиснул зубы. В итоге косолапый остался без языка, а Николай сохранил себе жизнь.

Товарищи доставили его в больницу Кызыла только на следующий день. После оказания первой помощи им пришлось объясняться с полицейским — итогом разговора стало административное дело за разведение костров в лесах без разрешения.