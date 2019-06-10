Lexus Аскольда Запашного с двумя детьми попал в ДТП, виновник скрылся

Ночью 10 июня в аварию на Ленинском проспекте Москвы попал Lexus знаменитого дрессировщика, худрука Большого Московского цирка Аскольда Запашного.

Это произошло, когда он встретил на вокзале и вез домой свою семью – в салоне находились двое детей.

В своем "Инстаграме" Запашный написал: "Самое противное, что существо, которое тараном чуть не привезло мою машину (в которой находились двое маленьких детей) в столб, взвизгнув тормозами, трусливо скрылось с места аварии".

Он также поблагодарил сотрудников ГИБДД, которые оперативно помогли ему: нашли видеозапись аварии, установив марку и номер автомобиля нарушителя.

Запашный также сообщил, что в ДТП никто не пострадал, но "малышки очень напугались".

Позже в пресс-службе московской полиции "Интерфаксу" сообщили, что автомобиль виновника аварии был обнаружен Севастопольском проспекте.

Водителя и пассажира доставили в подразделение ГИБДД, составив административные протоколы по статьям "Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием" и "Нарушение правил маневрирования".

В сентябре прошлого года в аварию на Киевском шоссе Москвы попал его брат Эдгард Запашный. В его автомобиль тогда врезалось такси.