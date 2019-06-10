Задержаны шестеро подозреваемых в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе

Следствие просит арестовать шесть человек, которые подозреваются в убийстве 34-летнего мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева.

По словам старшего помощника руководителя Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Москве Юлии Ивановой, подозреваемые в убийстве были задержаны в кратчайшие сроки. Это шестеро мужчин в возрасте от 23 до 29 лет.

"Сегодня следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении фигурантов меры пресечения в виде заключения под стражу", — сообщила ТАСС Юлия Иванова.

В ночь на 8 июня в парке Южного Бутова Чуев гулял со своей девушкой. По словам очевидца происшествия, мужчина заступился за беременную женщину, к которой приставали хулиганы. Борец сделал им замечание, после которого они набросились на мужчину, избили его, а затем бросили в пруд. Сергей Чуев из-за полученных травм не смог выбраться из воды и утонул.

Также следствием сообщалось, что после того, как хулиганы избили борца, они напали на его девушку и других отдыхающих в парке, после чего скрылись.