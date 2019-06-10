Роналду предложил Де Лигту перейти в "Ювентус"

Нападающий сборной Португалии и туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду по окончании финального матча Лиги наций против команды Нидерландов (1:0) сделал предложение о переходе в "Юве" голландцу Маттейсу Де Лигту. Защитник "оранжевых" эту информацию подтвердил.

"Да, это так. Сначала я не понял его, находился в шоке, поэтому рассмеялся, — признается Де Лигт, слова которого приводит Евроспорт.Ru со ссылкой на NOS. – Однако я ему ничего не ответил, ведь после матча было не до этого. Разочарование от поражения – единственное, о чем я думал".

Cristiano Ronaldo asking Matthijs de Ligt to join Juventus. Nothing more needs to be said. pic.twitter.com/14HrzXfinm — Sjors van Veen (@SjorsvVeen) 9 июня 2019 г.

Напомним, что Де Лигт текущим летом намерен сменить клубную прописку, покинув "Аякс" Одними из главных претендентов на игрока оборонительной линии сборной Нидерландов являются "Барселона", "Пари Сен-Жермен" и "Манчестер Юнайтед".