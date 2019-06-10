Новости Спорт

Все видео этой рубрики
10 июня 201912:27

Сборная России готовится к Кипру в полном составе

Twitter/Сборная России

Национальная сборная России по футболу продолжает подготовку к предстоящему матчу четвертого тура отборочной кампании чемпионата Европы-2020. На данный момент российская команда находится в Нижнем Новгороде, где и состоится матч.

В тренировочном процессе на стадионе "Нижний Новгород" принимают участие все вызванные футболисты. Кроме того, как сообщает "Советский спорт", арену также посетили президент российской премьер-лиги Сергей Прядкин, генеральный директор РФС Александр Алиев и министр спорта и молодежной политики Нижегородской области Сергей Панов.

Напомним, что встреча между Россией и Кипром состоится во вторник, 11 июня. После трех туров российская сборная занимает вторую строчку группы "I", имея в своем активе 6 очков. Киприоты же с тремя баллами располагаются на четвертой позиции.

Сейчас

12:10

Задержаны подозреваемые в убийстве мастера спорта по борьбе

11:22

Фура протаранила колонну МЧС на тульской трассе

10:20

Сотрудницу "Алросы" обвиняют в крупном хищении алмазов

09:50

В Крыму задержаны участники террористической организации

04:43

МИД Украины обеспокоен сложившейся в Молдавии ситуацией

04:28

Жители Гаити требуют отставки президента

04:10

У Бари Алибасова возникли осложнения

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Роскомнадзор занялся ситуацией с утечкой данных 900 тысяч россиян

Роскомнадзор занялся ситуацией с утечкой данных 900 тысяч россиян

10 минут назад
Задержаны шестеро подозреваемых в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе

Задержаны шестеро подозреваемых в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе

15 минут назад
Арестован восьмой участник драки, в которой погиб спецназовец

Арестован восьмой участник драки, в которой погиб спецназовец

45 минут назад
Фура протаранила колонну МЧС на тульской трассе

Фура протаранила колонну МЧС на тульской трассе

1 час назад
На руках Голунова эксперты не нашли следов наркотиков

На руках Голунова эксперты не нашли следов наркотиков

1 час назад
Lexus Аскольда Запашного с двумя детьми попал в ДТП, виновник скрылся

Lexus Аскольда Запашного с двумя детьми попал в ДТП, виновник скрылся

22 минуты назад
Сотрудницу "Алросы" и ее подельников обвиняют в крупном хищении алмазов

Сотрудницу "Алросы" и ее подельников обвиняют в крупном хищении алмазов

2 часа назад
В Туве сборщик рогов откусил язык напавшему на него медведю

В Туве сборщик рогов откусил язык напавшему на него медведю

46 минут назад
Раскрыт секрет смертельно опасных "невидимых" зубов рыбы-дракона

Раскрыт секрет смертельно опасных "невидимых" зубов рыбы-дракона

2 часа назад
"Прямая линия" с президентом: советы тем, у кого есть вопросы

"Прямая линия" с президентом: советы тем, у кого есть вопросы

15 часов назад
На президентских выборах в Казахстане Токаев набирает более 70% голосов

На президентских выборах в Казахстане Токаев набирает более 70% голосов

2 часа назад
Финские пограничники приняли российскую яхту за трехглавое чудовище

Финские пограничники приняли российскую яхту за трехглавое чудовище

7 часов назад
Нужна помощь: Диану Толстеневу спасет операция на позвоночнике

Нужна помощь: Диану Толстеневу спасет операция на позвоночнике

4 часа назад
"Короли контрабасов" выступят в "Зарядье"

"Короли контрабасов" выступят в "Зарядье"

05.06.2019 10:10
Баргузинский залив: самый глубокий и большой

Баргузинский залив: самый глубокий и большой

27 минут назад
Рыбаки выловили у берегов Сахалина тело бывшего мэра Шахтерска

Рыбаки выловили у берегов Сахалина тело бывшего мэра Шахтерска

34 минуты назад
Жительница Барнаула купила колбасу с микрочастицами ртути

Жительница Барнаула купила колбасу с микрочастицами ртути

34 минуты назад
Пьяный водитель "Нивы" едва не загнал легковушку под локомотив. Видео

Пьяный водитель "Нивы" едва не загнал легковушку под локомотив. Видео

1 час назад
Российские ватерполистки выиграли бронзу Суперфинала Мировой лиги

Российские ватерполистки выиграли бронзу Суперфинала Мировой лиги

1 час назад
Рынок новых автомобилей в России обрушился до "оранжевого" уровня

Рынок новых автомобилей в России обрушился до "оранжевого" уровня

1 час назад
Зидан конфликтует с боссами "Реала" из-за футболистов

Зидан конфликтует с боссами "Реала" из-за футболистов

1 час назад
Момент столкновения туристических автобусов в Сочи попал на видео

Момент столкновения туристических автобусов в Сочи попал на видео

1 час назад
Должник расстрелял кредитора и его невесту у автовокзала в Уфе

Должник расстрелял кредитора и его невесту у автовокзала в Уфе

1 час назад
10 вырезанных сцен из мультфильмов, о которых вы не подозреваете

10 вырезанных сцен из мультфильмов, о которых вы не подозреваете

1 час назад
Microsoft рассказала об Xbox, которая выйдет в 2020-м

Microsoft рассказала об Xbox, которая выйдет в 2020-м

2 часа назад
В Якутии найдена голова волка, пролежавшая в мерзлоте 40 тысяч лет

В Якутии найдена голова волка, пролежавшая в мерзлоте 40 тысяч лет

2 часа назад
"Вечный" канцероген обнаружен в продуктах питания

"Вечный" канцероген обнаружен в продуктах питания

2 часа назад
Строить стало тяжелее: в России растет себестоимость жилья

Строить стало тяжелее: в России растет себестоимость жилья

2 часа назад
Вести.net: Китай готовит санкции в отношении американских IT-гигантов

Вести.net: Китай готовит санкции в отношении американских IT-гигантов

2 часа назад
В Крыму задержаны участники террористической организации

В Крыму задержаны участники террористической организации

2 часа назад
В России пишут самый массовый ЕГЭ по выбору — обществознание

В России пишут самый массовый ЕГЭ по выбору — обществознание

3 часа назад
Не ядром единым: учёные рассказали о необычном источнике, который подпитывает магнитное поле Земли

Не ядром единым: учёные рассказали о необычном источнике, который подпитывает магнитное поле Земли

3 часа назад
Хачанов впервые в карьере стал девятой ракеткой мира

Хачанов впервые в карьере стал девятой ракеткой мира

3 часа назад
Сирия возвращается к жизни: беженцы нашли приют в Хомсе

Сирия возвращается к жизни: беженцы нашли приют в Хомсе

3 часа назад
Триатлонист скончался во время соревнований

Триатлонист скончался во время соревнований

4 часа назад
"Кинотавр": новая "Гроза", каннский призер "Дылда" и хоррор от Гай Германики

"Кинотавр": новая "Гроза", каннский призер "Дылда" и хоррор от Гай Германики

4 часа назад
Бокс. Экс-чемпион мира Джуда попал в госпиталь после нокаута

Бокс. Экс-чемпион мира Джуда попал в госпиталь после нокаута

4 часа назад
Минобороны РФ будет закупать Су-35 параллельно с Су-57

Минобороны РФ будет закупать Су-35 параллельно с Су-57

5 часов назад
Японский эсминец "Судзунами" прибыл во Владивосток для участия в учениях

Японский эсминец "Судзунами" прибыл во Владивосток для участия в учениях

5 часов назад
Пять угроз экономике России по мнению экспертов Всемирного банка

Пять угроз экономике России по мнению экспертов Всемирного банка

7 часов назад
Сын Бари Алибасова рассказал об осложнениях со здоровьем, возникших у отца

Сын Бари Алибасова рассказал об осложнениях со здоровьем, возникших у отца

8 часов назад
Голикова: соцфонды России теряют около 2,3 трлн рублей ежегодно из-за теневого бизнеса

Голикова: соцфонды России теряют около 2,3 трлн рублей ежегодно из-за теневого бизнеса

8 часов назад
Россиян ожидает короткая рабочая неделя

Россиян ожидает короткая рабочая неделя

9 часов назад
В России снизилось число бедных

В России снизилось число бедных

10 часов назад
Киану Ривз рассказал об игре Cyberpunk 2077, где он появится собственной персоной

Киану Ривз рассказал об игре Cyberpunk 2077, где он появится собственной персоной

11 часов назад
Ученые опровергли одно из самых больших заблуждений о беременности

Ученые опровергли одно из самых больших заблуждений о беременности

09.06.2019 11:20
Жениться на американке и спасти любовь: две премьеры на "России" 12 июня

Жениться на американке и спасти любовь: две премьеры на "России" 12 июня

06.06.2019 13:47