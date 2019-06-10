Сборная России готовится к Кипру в полном составе

Национальная сборная России по футболу продолжает подготовку к предстоящему матчу четвертого тура отборочной кампании чемпионата Европы-2020. На данный момент российская команда находится в Нижнем Новгороде, где и состоится матч.

В тренировочном процессе на стадионе "Нижний Новгород" принимают участие все вызванные футболисты. Кроме того, как сообщает "Советский спорт", арену также посетили президент российской премьер-лиги Сергей Прядкин, генеральный директор РФС Александр Алиев и министр спорта и молодежной политики Нижегородской области Сергей Панов.

Напомним, что встреча между Россией и Кипром состоится во вторник, 11 июня. После трех туров российская сборная занимает вторую строчку группы "I", имея в своем активе 6 очков. Киприоты же с тремя баллами располагаются на четвертой позиции.