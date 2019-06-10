Шахтеры во Львовской области перекрыли трассу, требуя выплатить зарплату

Шахтеры во Львовской области перекрыли международную трассу Львов — Рава — Русская. Акция протеста связана с требованием погасить задолженность по заработной плате.

Сотрудники предприятия "Львовоуголь" перекрыли трассу в двух местах. В настоящее время горняки всех шахт прекратили работу, чтобы устроить акцию протеста. Об этом ТАСС сообщил глава независимого профсоюза шахтеров Украины Михаил Волынец. По его словам, основным требованием работников является погашение задолженности по заработной плате, которая только во Львовской области составляет 400 миллионов гривен (около 15 миллионов долларов). Волынец уточняет, что по всей Украине задолженность превышает отметку в 1 миллиард гривен (около 37,6 миллиона долларов).

Ранее, 7 июня, издание "Украинские новости" сообщало, что две шахты приостановили работу. Работники, в случае невыплаты заработной платы, угрожали перекрыть международную трассу.

На странице Червоноград ТВ в Facebook 10 июня опубликовано видео, на котором видно, как шахтеры с флагами в руках ходят вдоль пешеходного перехода, перекрыв таким образом дорогу.

Михаил Волынец утверждает, что горняки вынуждены предпринять такую меру из-за бездействия властей.