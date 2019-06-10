Прохожий случайно поймал младенца, выброшенного из окна

Возбуждено уголовное дело в отношении жителя Североуральска Свердловской области, выбросившего из окна трехмесячного ребенка своей подруги, передает "Интерфакс".

Как сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР, 6 июня обвиняемый пришел в гости к подруге. Спустя некоторое время женщина ушла в магазин, оставив ребенка под присмотром мужчины.

Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выбросил мальчика из окна первого этажа, разбив стекло.

Мужчина, находившийся неподалеку, услышал звон стекла и побежал на звук. Он увидел обвиняемого с ребенком на руках на подоконнике квартиры. Мужчина подошел к дому и успел поймать на руки выброшенного мальчика.

Младенец доставлен в больницу. Травм у него не обнаружено, в ближайшее время врачи его выпишут. Злоумышленник задержан. Ему предъявлено обвинение по статье "Покушение на убийство малолетнего" УК РФ.

Рассматривается вопрос об изъятии ребенка из семьи.