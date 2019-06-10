Суд признал Захарченко виновным в получении взятки

Виновен в получении взятки – таков вердикт Пресненского суда в Москве, где начали оглашать приговор полковнику МВД Дмитрию Захарченко. Наказание назовут позднее.

Экс-главу управления "Т" антикоррупционного главка задержали в сентябре 2016 по подозрению в получении крупных взяток и попытке помешать правосудию. В конце того же месяца стало известно, что Захарченко был уволен из органов внутренних дел.

По версии следствия, полицейский получал деньги от бизнесменов в обмен на покровительство. В ходе обысков в квартире сестры подсудимого нашли 9 миллиардов рублей в разной валюте.

Прокурор просит для подсудимого 15,5 лет колонии и штраф почти 500 миллионов рублей.