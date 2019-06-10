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Дело Гайзера 37 минут назад

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10 июня 201913:30

Бывший глава Коми приговорен к 11 годам тюрьмы

Бывший глава Коми приговорен к 11 годам тюрьмы

Замоскворецкий суд Москвы признал бывшего главу Республики Коми Вячеслава Гайзера виновным в коррупции и организации преступного сообщества. Приговор – 11 лет тюрьмы строгого режима и 160 миллионов рублей штрафа, сообщает агентство РИА Новости.

Как выяснили следователи, с 2005 по 2015 годы Гайзер вместе с бизнесменом Александром Зарубиным смог незаконно завладеть 100% акций птицефабрики "Зеленецкая", также преступники украли 67 миллионов рублей из Фонда поддержки инвестиционных проектов Коми, общее количество взяток превысило 200 миллионов рублей. Кроме того, экс-губернатор причастен к отмыванию миллиарда рублей.

Ранее прокурор просил приговорить Гайзера к 21 году колонии строгого режима и 500 миллионам рублей штрафа.

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