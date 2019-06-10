В Зеленограде женщина перевернула коляску с ребенком и поцарапала пенсионерку

Утром 10 июня в московском округе Зеленоград женщина без видимых причин атаковала коляску, в которой находился ребенок в возрасте год и восемь месяцев.

Она перевернула коляску, а затем расцарапала лицо пожилой женщине. Ребенка госпитализировали, сообщает "Интерфакс".

Хулиганка задержана. Медики осмотрят ее, чтобы выяснить, была ли она в момент нападения пьяна.

Проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.