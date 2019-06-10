"С тебя 182 рубля, Михалыч!": медведь загнал монтажников на вышку и слопал их еду

На Колыме работу монтажников внезапно прервал медведь. Спасаясь от дикого зверя, рабочие отвлекли его тушенкой и буханкой хлеба, а сами залезли на вышку и сняли трапезу косолапого на видео.

Цена обеда оказалась немалой: 130 рублей банка консервов и 52 рубля хлеб. "Две сотки ты сожрал!" — упрекнул медведя один из рабочих. Косолапый так не обратил внимание на обсуждающих его наглое поведение людей, с аппетитом набил живот и с достоинством удалился.