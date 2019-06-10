Спартаковец Зе Луиш близок к переходу в "Порту"

Нападающий московского "Спартака" Зе Луиш заинтересовал представителей клуба "Порту" и в нынешнее трансферное окно может перебраться в чемпионат Португалии. Свою личную заинтересованность к игроку проявляет главный тренер Сержиу Консейсау.

28-летний нападающий из Кабо-Верде уже провел личную беседу с наставником "Драконов". Как сообщает Спорт24.Ru со ссылкой на O Jogo, португальский клуб намерен предложить "Спартаку" 8 миллионов евро за трансфер Зе Луиша. Однако сами спартаковцы хотят выручить за своего форварда не меньше 10 миллионов евро.

Напомним, что Луиш и Консейсау работали вместе в другом португальском клубе – "Брага". Именно из этого клуба нападающий и перешел в московский клуб. Ранее в услугах Луиша также были заинтересованы в турецком "Фенербахче" и английском "Ньюкасле".