Незадолго до отравления трубоочистителем Алибасов признался, что счастлив

Поклонники основателя группы "На-На" Бари Алибасова с беспокойством ожидают новостей из НИИ Склифосовского. Известный музыкант и продюсер находится там уже почти неделю после того, как случайно вместо йогурта глотнул средство для чистки труб, перепутав бутылку.

Незадолго до этого трагического инцидента Бари Каримович был гостем программы "Судьба человека с Борисом Корчевниковым".

В ней продюсер признался, что его личная жизнь была бурной с ранней юности. Впервые он женился еще в школе, а всего был женат шесть раз, но лишь встретив Лидию Федосееву-Шукшину понял, что без этой женщины себя не представляет.

Вспоминает Алибасов и о своем первом музыкальном успехе в составе группы "Интеграл". На советской эстраде она кардинально отличалась от других коллективов тех лет.

Музыканты исполняли рок-н-ролл, твист, джаз и были очень популярны. А когда интерес к "Интегралу" стал падать, Алибасов создал группу "На-На". Ее успех был ошеломительным. Гастроли не только по всей России, но и за рубежом, деньги чемоданами...

Этот более чем успешный проект до сих пор обеспечивает продюсера. "На-На", по признанию Алибасова, не только приносит ему доход, но делает его жизнь "беспечной, счастливой, обеспеченной".

"Я бы хотел, чтобы так жили все россияне", – говорит продюсер.

Правда, был и провальный, черный период в жизни Алибасова. В начале 2000-х, казалось, рухнуло все, что создавал продюсер.

"Мной овладела депрессия, черная, вязкая, как болотная трясина", — вспоминает он и признается, что в тот период просто не хотел жить.

Какое отношение к тому краху имели Мадонна и Пол Маккартни? Какие качества Лидии Федосеевой-Шукшиной привлекли Бари Алибасова?

Кто придумал название группы "На-На", и как сложилась судьба ее музыкантов? Какие отношения у продюсера со своими детьми и с детьми супруги – Лидии Федосеевой-Шукшиной?

Об этом Бари Алибасова рассказывает Борису Корчевникову в программе "Судьба человека" на телеканале "Россия 1".