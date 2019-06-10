Инспекторы жезлом и наручниками выбили нож из рук буйного красноярца

В Улан-Удэ судимый за тяжкие преступления житель Красноярска попытался ножом отбиться от сотрудников полиции, причем "дуэль" произошла во дворе дома на глазах у десятков очевидцев. Один из них снял хулигана на видео.

Инцидент произошел около семи часов вечера 9 июня в 44-м квартале города. О разгуливающем с ножом в руках мужчине в полицию сообщили местные жители — тот вел себя неадекватно и то дело грозился пустить в ход свое оружие. Завидев стражей порядка, он попытался претворить обещанное в жизнь, но был быстро обезврежен, хоте и успел сделать несколько опасных выпадов.

На кадрах видно, что инспекторы ДПС — а утихомиривать буяна пришлось им — не стали применять оружие, ограничившись жезлом и наручниками, причем последние использовались как нунчаки.

Медосвидетельствование показало, что 32-летний задержанный сильно пьян. За угрозы ранее сидевшему мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.