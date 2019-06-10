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Задержание Ивана Голунова 43 минуты назад
Кремль следит за "делом Голунова". Советник президента взял его на контроль
"Дело Голунова" действительно резонансное, Кремль очень внимательно за ним следим, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он уточнил, что советник главы государство Антон Кобяков обещал изучить материалы этого громкого ареста и взять расследование на контроль, пишет агентство "Интерфакс".
Что касается возможного нарушения прав Ивана Голунова, то этим занимается Генеральная прокуратура. У нее есть доступ ко всей информации и нет никаких сомнений, что она выполнит свои функции, уверен Песков.
Одновременно с этим, оснований не доверять правоохранительным органа нет. Это всего одно дело, которое, конечно, породило много вопросов, однако не характеризует работу всех правоохранительных органов. Тем более, что сначала надо понять причину ошибки, допущенной МВД.
Везде работают люди, и те же журналисты могут искажать информацию в своих материалах, причем довольно часто. Главное – признать проблему, добавил пресс-секретарь президента, и сделать так, чтобы она больше не повторялась.
Напомним, журналист издания "Медуза" был задержан 7 июня в Москве. Полицейские обнаружили у него пять пакетиков с мефедроном. Иван Голунов утверждает, что запрещенное вещество ему подбросили.
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