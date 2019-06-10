Пожарные в Москве спасли из канализационного коллектора утиное семейство

В одном из канализационных коллекторов Москвы застряла утиная семья и не могла выбраться. Все обошлось благополучно, поскольку на подмогу пернатым пришли пожарные.

Сотрудникам 215-го отряда пожарно-спасательного центра поступила заявка об утином семействе, которое застряло в коллекторе на улице Красного Маяка на глубине 2,5 метра, сообщается на странице во "ВКонтакте" спасательного центра.

Спасатели, прибывшие на место, увидели застрявших утку и утят, которые метались. По всей видимости, они попали в беду при переходе ручья.

Сотрудники спасательного центра спустились в коллектор, собрали птенцов и доставили их наверх. Сейчас все утиное семейство находится в безопасности.