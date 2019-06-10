Станислав Черчесов: нужно правильно настроиться на Кипр

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов в преддверии матча четвертого тура отборочного этапа чемпионата Европы-2020 против Кипра признался, что ему предстоит правильно настроить своих подопечных.

"Я помню, что нам не стоит расслабляться. Спасибо, что напомнили о матче 1998 года против Кипра (1:1), я помню тот матч, — цитирует Черчесова Спорт24.Ru. – Важно, чтобы игроки тоже помнили. Команды сейчас разные. Соперника мы изучим, а все игроки получат информацию. Нужно правильно настроиться".

Напомним, что накануне российские футболисты одержали самую крупную победу в своей истории, забив в ворота Сан-Марино девять безответных мячей. Теперь же России предстоит сыграть с Кипром. Матч состоится 11 июня в Нижнем Новгороде. Начало встречи – в 21:45 по московскому времени.

У России после трех игр шесть очков и второе место. У Кипра – три очка и четвертая позиция.