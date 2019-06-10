Недалеко от Рима взорвался дом, есть пострадавшие

В итальянском городе Рокка-ди-Папа, под Римом, прогремел взрыв в трехэтажном доме. Пострадали четыре человека, в том числе ребенок, передает ТАСС.

На месте происшествия работают пожарные и спасатели, идет поиск людей, которые могли оказаться под завалами.

По предварительной версии, причиной взрыва стала утечка бытового газа.