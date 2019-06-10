Спросил про кота и снова потерял сознание: Алибасова врачи пока не будят

Бари Алибасов, отравившейся жидкостью для чистки труб, до сих пор находится в медикаментозном сне в реанимации НИИ Склифосовского.

Утром 10 июня ожидалось, что будут позитивные новости. Однако, как рассказал сын продюсера Бари Алибасов-младший, он лишь открыл глаза, прохрипел: "Где мой кот?" и вновь погрузился в бессознательное состояние.

В реанимации рядом с ним находится супруга Лидия Федосеева-Шукшина, рассказал сын музыканта "Интерфаксу".

Его пиар-директор Вадим Горжанкин, со своей стороны, отметил, что врачи пока не объясняют причину задержки выведения музыканта и основателя группы "На-На" из медикаментозного сна.

Ранее медики уверяли, что продюсер пробудет в этом состоянии двое суток, а на данный момент уже прошло уже четверо, передает РИА Новости.

Единственное, что пока удалось узнать у одного из врачей: если он и выйдет из медикаментозного сна, то из-за тяжелейшего поражения пищевода уже никогда не сможет глотать самостоятельно.

Незадолго до этого трагического происшествия Бари Алибасов был гостем программы "Судьба человека с Борисом Корчевниковым".