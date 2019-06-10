Неизвестный мужчина разгромил офис редакции "Сноб"

Неизвестный мужчина разгромил офис редакции журнала "Сноб", который располагается на Красном Октябре в Москве. На сайте издания сообщается, что хулиган разбил стеклянную дверь и целенаправленно сломал компьютерные системные блоки и мониторы бренда Apple. После этого неизвестный спустился на этаж ниже и начал громить офис сторонней компании.

В телеграм-канале проекта "Сноб" главный редактор Ксения Чудинова прокомментировала случившееся. По ее словам, неизвестный "полностью разгромил редакцию". Как утверждает главред, мотивы поступков этого человека неизвестны, а сотрудники не могут попасть в офис с девяти утра, поскольку там работает криминалист. В своем сообщении Чудинова отметила, что пятерых сотрудников "Сноба" приютил офис телеканала "Дождь".

По словам главного редактора, пока нет возможности оценить размер материального ущерба. Чудинова заявила, что их проект является маленьким нишевым изданием и восстановить компьютеры для них будет "огромным делом", потому редакция наверняка будет просить помощи с техникой.