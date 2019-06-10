Победу российских "художниц" озвучили гимном СССР

В чешском Брно завершился очередной этап Гран-при по художественной гимнастике. Главными триумфаторами соревнования стали россиянки – Дарья Трубникова и Арина Аверина, занявшие первое и второе место соответственно. Во время награждения для них включили гимн СССР.

Во время церемонии награждения спортсменок по итогам индивидуального многоборья в честь победившей россиянки Трубниковой включили гимн, но организаторы перепутали национальный гимн и вместо российского включили советский.

"Когда мы стояли на пьедестале и зазвучала музыка, то мы сначала ничего не поняли. Но позже уже осознали, что был включен советский гимн, — приводит слова Авериной Спортс.Ru. – Со мной такое произошло впервые. Это было для меня необычно".

После организаторы соревнований извинились за допущенную ошибку.