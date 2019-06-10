В Кузбассе оползень перекрыл реку

Рядом с угольным разрезом "Кийзасский" произошел оползень. Уголь и порода из отвала шахты рухнули в реку Большой Кийзас и перекрыли около 800 метров русла, а также повредили девять опор запасной линии электропередач. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев распорядился создать оперативный штаб, который проконтролирует работы по расчистке, сообщает агентство ТАСС.

Штаб функционирует круглосуточно, каждый час специалисты проводят мониторинг ситуации и следят, как проводятся работы. Заместитель губернатора Андрей Панов пообещал, что предприятие, виновное в сходе оползня, устранит все его последствия и компенсирует ущерб.

"Кийзацкий" начал работать с 2014 года. Он относится к группе компаний "Сибантрацит", крупнейшему российскому производителю угля для металлургических предприятий.

Напомним, 11 декабря 2018 года крупный оползень сошел на реке Бурея, что на Дальнем Востоке. Русло перекрыли 34 миллиона кубометров породы. К расчистке завала привлекли даже военных. К февралю 2019 года они смогли пробить канал, по которому пошла вода.