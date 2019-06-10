Иван Приходько: ВСУ ведут огонь по мирным жителям

За минувшие сутки украинские силовики выпустили 188 мин и снарядов по территории ДНР. Пик обострения вооруженного противостояния снова пришелся на приграничную Горловку.

"Четвертые сутки Горловка не спит совсем. С пятницы на субботу с украинской стороны только по Зайцево (пригород Горловки) выпущено более 30 снарядов, пострадало более 30 домов. Но самое ужасное это то, что ранены люди: пожилая женщина, мужчина и подросток, который в тяжелом состоянии находится в реанимации", — сообщил в прямом эфире программы "60 минут" мэр Горловки Иван Приходько.

"Обстрелы ведутся по тем районам, где военных нет. Как мэр, я со стопроцентной точностью заявляю, что за это время ранен только один военнослужащий. Основные жертвы среди мирных жителей", — подчеркнул Приходько.

Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам. В городе до начала конфликта проживали около 250 тысяч человек. В Горловке расположены машиностроительный завод и химзавод "Стирол", который остановил работу с началом боевых действий в Донбассе.

Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель призналась, что ВСУ расстреливают жилые дома в Донбассе. По ее словам, украинские военнослужащие очень часто попадаются на провокации, когда по ним якобы открывается огонь из жилых домов, детских садов и других мест, где находятся мирные жители.

"Украинцы выбрали Зеленского не потому, что он Зеленский, а потому что надеялись, что он изменит политику. Но этого не происходит, хотя все в его власти, было бы желание", — сказал мэр Горловки.