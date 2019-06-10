Гонсало Игуаин может стать игроком "Ромы"

Аргентинский нападающий лондонского "Челси" Гонсало Игуаин в текущее трансферное окно может покинуть Лондон и оказаться в итальянской "Роме". В столице Италии на него рассчитывают, как на сменщика боснийца Эдина Джеко, который намерен покинуть Рим.

Предполагается, что Джеко в свою очередь сменит Рим на Милан – его ждут в "Интере", сообщает "Советский спорт" со ссылкой на Football Italia. Сам же Игуаин в "Челси" находится на правах аренды, и принадлежит туринскому "Ювентусу". Его контракт со "Старой синьорой" рассчитан до лета 2021 года.

Отметим, что на Игуаина этим летом существует спрос – ранее об интересе к его кандидатуре сообщали мадридский "Атлетико", а также ряд клубов китайской лиги. В "Юве" не скрывают, что готовы расстаться с аргентинцем в случае получения выгодного предложения.