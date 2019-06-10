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Задержание Ивана Голунова 25 минут назад
Омбудсмен Москалькова проинформировала Путина о деле Голунова
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова 10 июня предоставила президенту Российской Федерации Владимиру Путину ежегодный доклад. Отдельно омбудсмен проинформировала главу государства о деле журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова, об этом сообщается на официальном сайте Кремля.
Сотрудника интернет-издания задержали 6 июня на Цветном бульваре. В полиции сообщили, что при обыске у Голунова нашли пять пакетиков с мефедроном. На сайте столичного главка появились несколько снимков, на которых запечатлены большое количество свертков и пакетов с наркотическими веществами, а также колбы, ведра и другие приспособления, которые могли использоваться для приготовления наркотиков.
Изначально в полиции заявили, что снимки сделаны в арендуемой квартире Голунова. Чуть позже в ведомстве сообщили, что лишь один кадр был сделан в апартаментах корреспондента, а остальные — с жилых помещений других лиц, причастных к преступной группировке, занимающейся сбытом наркотиков в Московском регионе.
Голунова подозревают в причастности к сбыту наркотиков. Сам журналист отрицает это и утверждает, что наркотические вещества ему подбросили. Также корреспондент заявлял о том, что при задержании его избили. Эту информацию опровергли в МВД.
В настоящее время Голунов находится под домашним арестом. Николинский суд Москвы отказался заключать журналиста под стражу. В свою очередь сотрудник "Медузы" заявил о своей готовности сотрудничать со следствием, "если оно будет придерживаться честных правил игры".
Ранее сообщалось о том, что тест на наркотики показал их отсутствие у Голунова. Наркотические вещества не были обнаружены ни в моче, ни на руках подозреваемого. Тем не менее эксперты продолжают исследование.
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