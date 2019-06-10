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Смена власти в Казахстане 50 минут назад
Путин поздравил Токаева с победой по телефону
Президент России Владимир Путин позвонил в Нур-Султан. Он поговорил с Касым-Жомартом Токаевым и поздравил его с убедительной победой на президентских выборах в Казахстане. Как отмечает пресс-служба Кремля, обе стороны разговора подтвердили стремление укреплять отношения стратегического партнерства между двумя странами, а также наращивать во всех областях двусторонние связи.
До телефонного разговора Путин воспользовался телеграфом. Владимир Путин отправил Токаеву поздравительную телеграмму, сообщает пресс-служба президента России. В ней подчеркивается, что такая убедительная победа подтверждает высокий авторитет Касым-Жомарта Токаева среди соотечественников. По мнению главы российского государства, казахстанцы продемонстрировали поддержку государственного курса, направленного на устойчивое социально-экономическое развитие Казахстана.
Касым-Жомарт Токаев набрал на президентских выборах 9 июня 2019 года 70,76% голосов в свою поддержку при явке избирателей, которая превысила 77%. Он пообещал проголосовавшим за него оправдать выданный ему кредит доверия.
Токаев – выпускник Московского института международных отношений (МГИМО). Он возглавлял министерство иностранных дел современного Казахстана после 1991 года.
Инаугурацию нового президента Казахстана планируется провести 12 июня, если ЦИК успеет завершить окончательный подсчет голосов. По конституции, на подсчет голосов у ЦИК Казахстана есть время до 16 июня. Но 14 июня запланировано проведение саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке. Токаев намерен участвовать в саммите ШОС уже в качестве президента Казахстана. А затем он будет участвовать на саммите СВМДА в Душанбе.
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