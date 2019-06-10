На Филиппинах перегруженный автобус рухнул с 10-метровой высоты

Не менее восьми человек погибли, тридцать получили травмы в аварии в провинции Исабела на севере Филиппин, где пассажирский автобус съехал в 10-метровый овраг.

Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировало агентство Синьхуа.

Отмечается, что ДТП произошло из-за отказа тормозов автобуса, который был сильно перегружен – вместо допустимых 15 мест в салон набилось 40 пассажиров. Раненные был экстренно госпитализированы.