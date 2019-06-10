В Якутии пенсионер расстрелял семью соседа, а затем покончил с собой

Следователи Якутии выясняют обстоятельства трагического случая, повлекшего за собой гибель целого семейства. 60-летний житель поселка Угольный 9 июня расстрелял трех человек, среди них были беременная женщина и ребенок. Вскоре мужчина покончил жизнь самоубийством.

Следствием установлено, что у мужчины произошел конфликт с соседями по даче. 60-летний местный житель вооружился огнестрельным оружием и устроил стрельбу по людям. Жертвами стали 38-летний глава семейства, его 39-летняя беременная супруга и 14-летняя дочь. Также ранение получила родственница потерпевших, ей оказана необходимая медицинская помощь.

После совершения преступления мужчина попытался скрыться. Его местонахождение было установлено сотрудниками МВД и Росгвардии, куда сразу направилась группа оперативных сотрудников.

Преступник оказался заблокирован в одном из дачных домов поселка Угольный. Он попытался устроить перестрелку с сотрудниками полиции. Спустя некоторое время мужчина покончил с собой, сообщается на сайте Следственного комитета Российской Федерации по Республике Саха (Якутия).

Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего, а также мотивы, которыми руководствовался мужчина при совершении преступления.