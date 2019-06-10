Девять человек пострадали при взрыве газа под Римом

По меньшей мере девять человек пострадали в результате взрыва в трехэтажном доме в небольшом городке Рокка-ди-Папа в окрестностях Рима, сообщает RomaToday. Очевидцы сняли на видео последствия мощного хлопка.

ЧП произошло около 11:30 10 июня в ратуше, а его причиной, по предварительным данным, стала утечка газа из поврежденного трубопровода компании Italgas — местные жители почувствовали запах, но не успели ничего предпринять. После взрыва в небо над зданием поднялся хвост черного дыма.

По последней информации, травмы получили девять человек, среди которых трое детей и мэр города. Состояние одного ребенка вызывает опасения у врачей — его доставили в больницу на вертолете, еще один мужчина получил серьезные ожоги головы.