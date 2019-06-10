"Краснодар" купил у "Рубина" самого высокооплачиваемого футболиста

Футбольный клуб "Краснодар" объявил о подписании контракта с полузащитником казанского "Рубина" Русланом Камболовым. Футболист уже прошел медицинское обследование. После чего стороны подписали соглашение сроком на два года.

Камболов обошелся краснодарцам в 400 тысяч евро, сообщает "Бизнес Онлайн". Такая сумма обусловлена тем, что контракт Камболова с "Рубином истекал через полгода – зимой 2020 года. В клубе из столицы Татарстана он был самым высокооплачиваемым игроком – ежегодно его доход составлял один миллион евро.

Такой покупкой главный тренер "быков" намерен заменить выбывшего из-за травмы на полгода Юрия Газинского.

Напомним, что Камболов выступал за "Рубин" с 2014 года. За это время он провел за "рубиновых" 129 матчей, став автором одного гола и четырех голевых передач. Также он призывался и с состав сборной России, за которую провел шесть встреч.