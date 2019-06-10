Мэру Киселевска поручили поддержать обратившихся к Канаде горожан

С просьбой предоставить им убежище обратились к премьер-министру Канады несколько жителей шахтерского Киселевска. В видеообращении они заявили, что в городе ведется добычу угля открытым способом рядом с домами, на черный снег зимой и на рост онкологических заболеваний. Они записали видеообращение к Джастину Трюдо.

Канаду киселевчане выбрали потому, что по климату она похожа на Сибирь, поясняет РИА Новости. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев поручил мэру Киселевска и своим заместителям подержать жителей города. Сначала выслушать все претензии горожан, а затем совместно выработать меры по их решению.

Цивилев отметил, что город Киселевск – один из самых экологически неблагополучных городов Кузбасса. Он вырос из рабочего поселка шахтеров и стоит на угольных разрезах. В кемеровской обладминистрации добавили, что идет процесс переселения людей в новое удаленное от разрезов жилье, идет борьба с незаконными погрузками и перегрузками угля, а все угольные предприятия выполняют экологические программы. Все экологические программы находятся в стадии реализации, однако их выполнение рассчитано не на один год.

20 июня президент России Владимир Путин в 17 раз ответит на вопросы и обращения россиян на "Прямую линию". Она стартует в 12 часов по московскому времени. "Прямую линию" будут транслировать телеканалы "Россия 1", "Россия 24", Первый канал, НТВ, ОТВ, МИР, радиостанции "Маяк", "Радио России" и "Вести FM". Не исключено, что вопрос киселевчан может быть переадресован Владимиру Путину.